Milan, il derby è anche videoludico: settimana di eventi speciali su PES 2020

Inter-Milan, derby della Madonnina che andrà in scena domenica sera, è una sfida che i tifosi avranno l'occasione di giocare anche su un campo virtuale. Su eFootball PES 2020, videogame partner ufficiale delle due squadre meneghine, è in corso una settimana speciale in cui i giocatori delle due compagini saranno disponibili in versione potenziata per un periodo di tempo limitato. Fra i giocatori rossoneri in risalto troviamo Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez e ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che dal 13 febbraio, grazie ad un aggiornamento gratuito, avrà finalmente il suo volto perfettamente riprodotto all'interno del gioco.