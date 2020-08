Milan, il recap dei primi mesi del 2020: dall'esplosione di Rebic al ruolino di marcia positivo

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato un video celebrativo della stagione rossonera. Poche ore fa, in particolare, i rossoneri hanno pubblicato quello relativo ai mesi rossoneri di gennaio, febbraio e marzo coincisi con l'esplosione di Rebic e un ruolino di marcia positivo per il Milan.

New year, new vibes with a Rossoneri change of pace 
Season Review: part 3 is available on our App https://t.co/k2zluibzhx

Tra Serie A e Coppa Italia, da gennaio a marzo: i rossoneri iniziano a cambiare marcia 
Scopri di più sulla nostra App #SempreMilan
@pumafootball pic.twitter.com/bIgkkgW92X

— AC Milan (@acmilan) August 20, 2020