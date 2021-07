Milan, il ricordo dell'ex rossonero Schiaffino nel giorno del suo compleanno!

Sul proprio profilo Twitter il Milan ha prontamente celebrato il compleanno di un ex rossonero: Juan Alberto Schiaffino. Il centrocampista uruguaiano, al Milan dal 1954-55 al 1959-60, ha vestito la maglia rossonera ben 171 volte mettendo a segno 60 gol. Con il Milan ha vinto 3 Scudetti (1954-55, 1956-57, 1958-59), 1 Coppa Latina (1956). Quest'oggi Schiaffino avrebbe compiuto 96 anni e la redazione di Milannews.it si unisce al ricordo.

Today, we pay our respects to a great Rossonero: Juan Alberto Schiaffino. Forever in our hearts ❤️🙏



Oggi ricordiamo una leggenda rossonera, Juan Alberto Schiaffino: sempre nei nostri cuori ❤️🙏#SempreMilan pic.twitter.com/SBLr8tg3Ll