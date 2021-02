Milan, il video Instagram della cavalcata di Theo contro il Sassuolo

Con uno splendido video apparso poco fa sul canale ufficiale Instagram del club rossonero, i tifosi rossoneri potranno ripercorrere la splendida cavalcavata "natalizia" di Theo Hernandez, in occasione della vittoriosa trasferta per 2-1 dei rossoneri sul campo del Sassuolo. In particolare, il video si riferisce al momentaneo 2-0 firmato da Saelemaekers, perfettamente imbeccato dal terzino sinistro francese dopo un'incredibile accelerazione palla al piede. Un cioccolatino solamente da scartare per il trequartista, che richiamava l'attenzione del compagno da diversi secondi.