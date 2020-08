Milan, l'inno rossonero nel campionato di hockey americano: la curiosità dei Calgary Flames

Il Milan, si sa, non è solo una squadra di calcio ma un brand mondiale conosciuto a tutte le latitudini. E' facile, quindi, trovare rimandi rossoneri anche oltreoceano e in sport completamente differenti dal calcio. Guardando all'Hockey, in particolare, nelle occasioni in cui segna Milan Lucic, attaccante dei Calgary Flames, risuona l’inno rossonero rimandando al nome del giocatore. Una curiosità particolare e divertente.