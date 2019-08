Milan, la carica di Bonaventura: "Keep calm and work hard"

Giacomo Bonaventura freme dalla voglia di tornare in campo, dopo i novanta minuti trascorsi in panchina a Udine. Il centrocampista rossonero sta lavorando duramente a Milanello in attesa del debutto personale in questa stagione. E chissà che il suo momento non possa arrivare già contro il Brescia: "Keep calm and work hard... the best is yet to come", ha scritto Jack su Instagram, mostrando così tutta la sua carica.