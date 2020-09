Milan, la firma di Brahim Diaz: "Il tuo primo autografo in rossonero"

Dopo l'ufficialità del suo arrivo in rossonero in prestito secco dal Real Madrid, il Milan ha pubblicato su Twitter le foto di Brahim Diaz e della firma sul contratto a casa Milan: "Il tuo primo autografo in rossonero, il più importante".

