Milan, la top 10 dei colpi di testa più belli messi a segno negli anni 90'

Sui propri profili social, il Milan ha condiviso uno speciale video contenente alcune iconiche prodezze. Si tratta, in particolare, dei colpi di testa più belli dei calciatori rossoneri messi a segno negli anni 90'. Tra le incornate presenti quelle di Bierhoff con la Salernitana o di Van Basten con la Cremonese.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Our Top 10 collections are back with the best headers from the 1990s 🤯️ <br><br>Torna la Top 10 Collection, questa volta con i migliori colpi di testa degli anni ‘90 🤯️ <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/BioscalinITA?ref_src=twsrc%5Etfw">@BioscalinITA</a> <a href="https://t.co/2wMWiVZM0w">pic.twitter.com/2wMWiVZM0w</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1342786987309162496?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>