Milan, la top 5 degli under 21 rossoneri: presenti Paloschi e Cutrone

Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato la top 5 dei gol siglati dagli under 21 rossoneri. In questa speciale compilation presenti le reti di Paloschi, Cutrone, Albertini e non solo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Prati, Albertini, Paloschi, Mannari and Cutrone scoring gems in their youth <br>Perle di gioventù: la top 5 dei gol Under 21 rossoneri <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><br><br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move <a href="https://t.co/Hg7kGdnJOX">pic.twitter.com/Hg7kGdnJOX</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1283706692740321280?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>