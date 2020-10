Milan, le immagini dell'allenamento odierno in vista della gara con il Celtic

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune fotografie scattate durante la sessione di allenamento odierna al centro sportivo rossonero. Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, la squadra di Pioli sta continuando la preparazione alla gara con il Celtic.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In high spirits ahead of our <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> debut <br>Motivazione al massimo in vista di Celtic-Milan <a href="https://twitter.com/hashtag/CelticMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CelticMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/YG9qHQlSq6">pic.twitter.com/YG9qHQlSq6</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1318554691249278980?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>