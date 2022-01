Milan: "Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo l'uomo che ha dato inizio a tutto: Herbert Kilpin"

Esattamente 152 anni fa, il 24 gennaio 1870, a Nottingham in Inghilterra, nasceva Herbert Kilpiln, storico fondatore del Milan e primo allenatore dei rossoneri. La società lo ha voluto ricordare con un post sui suoi profili social, scrivendo: “Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo l'uomo che ha dato inizio a tutto: Herbert Kilpin”. Kilpin scomparve il 22 ottobre 1916 a Milano.

On his birthday, we remember the man who started it all: Herbert Kilpin



Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo l'uomo che ha dato inizio a tutto: Herbert Kilpin #SempreMilan pic.twitter.com/lwnRCnsZj6