Milan, pubblicati gli highlights del trionfo di Manchester sulla Juventus

Il 28 maggio 2003 il Milan vince la Champions nella finale tutta italiana contro la Juventus. All'Old Trafford i rossoneri si imposero 3-2 ai calci di rigori dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano finiti 0-0. Un trionfo leggendario e scolpito nelle menti di tutti i tifosi rossoneri. I canali ufficiali del Milan hanno pubblicato gli highlights di quella gara nel giorno del 18° anniversario.

️ #OnThisDay, the Theatre of Dreams made our dream come true



️ Il giorno in cui il teatro dei sogni vide il nostro diventare realtà #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/X4Eu2ah2wO