In attesa di un tampone negativo che gli permetta di tornare a disposizione di mister Pioli, il capitano rossonero Alessio Romagnoli continua a tenersi in forma e ad allenarsi. Il numero 13 del Milan, che al suo rientro sarà ancor più fondamentale a causa delle indisponibilità di Kjaer e Tomori, ha pubblicato nelle stories Instagram una foto in palestra: "No stop".