Milan, tanti auguri all'ex rossonero Mark Hateley

Compleanno speciale per il mondo Milan. Oggi compie infatti 60 anni Mark Hateley, ex attaccante rossonero. Per 3 stagioni, l'inglese ha vestito la maglia del Milan registrando 86 presenze, segnando 21 gol senza vincere nessun trofeo ma rimanendo nella memoria rossonera per la rete nel derby La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.

Sending our best wishes to Mark Hateley as he turns 60 today! Happy birthday, Attila! 🥳



Mark Hateley: l’eroe del Derby dell’84 compie 60 anni... nel giorno del Derby. Tanti auguri Attila! 🥳#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/cDZxLVILVd — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021