Milan, un video celebrativo per il ritorno in campo dei rossoneri

Continua la campagna social del Milan per l'avvicinamento alla ripresa del campionato. Sul proprio profilo Twitter, i rossoneri hanno pubblicato un video con i momenti più importanti della stagione con la didascalia: "Caro amico ti scrivo... Dopo tanta attesa, siamo pronti: ecco finalmente la SerieATIM!"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> Caro amico ti scrivo... <br>Dopo tanta attesa, siamo pronti: ecco finalmente la <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieATIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieATIM</a>!<br><br>The wait is nearly over, let's prepare for our restart with a final letter to our friend <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/ROinvesting?ref_src=twsrc%5Etfw">@ROinvesting</a> <a href="https://t.co/DvkoUeWX8G">pic.twitter.com/DvkoUeWX8G</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1274635671022391296?ref_src=twsrc%5Etfw">June 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>