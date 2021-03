Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno: si rivede Bennacer

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello e ha iniziato a preparare la sfida di giovedì sera contro il Manchester United, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra si è divisa in due gruppi: defaticante in palestra per chi ha giocato ieri, tutti gli altri in campo. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato diversi scatti dell'allenamento odierno: "Testa alta, uniti e carichi!". Dalle foto si nota anche il ritorno in gruppo di Ismael Bennacer come già anticipato da MilanNews.