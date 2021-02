Milanello, Kerkez e gli scatti con Ibrahimovic e Theo Hernandez

Milos Kerkez , terzino classe 2003, è stato l’ultimo colpo del mercato di gennaio del Milan, che l’ha prelevato dal Gyor. Il terzino è stato preso per la Primavera di mister Giunti, ma stando alle parole del suo agente e dello stesso giocatore il Milan ha paventato la possibilità al giovane di essere chiamato in prima squadra per essere, all’occorrenza, il vice di Theo Hernandez. L’ungherese si è detto entusiasta di vestire il rossonero, ed ha parlato così del terzino francese: “Theo è una delle eccellenze in questo ruolo. Per il momento non posso competere con i giocatori più grandi me. Ma se inizio ad allenarmi con loro, sono sicuro che farò un salto in avanti e risolverò i compiti che mi aspettano. Non sento pressione, nessuno si aspetta che io salga di livello. Ho sentito che a lungo andare vengo visto come un vice Theo Hernandez. So che il club ha dei progetti con me, e non è un caso che io sia qui. Ibra? Non l'ho ancora incontrario, ma non vedo l'ora".

E pare proprio che il momento sia arrivato. Kerkez infatti ha pubblicato nelle proprie stories Instagram due scatti: uno insieme a Zlatan Ibrahimovic, l’altro con Theo Hernandez.