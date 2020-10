On this day - 03/10/1999: Lazio-Milan 4-4, la storica tripletta di Shevchenko

Sui propri canali social il Milan ha celebrato l'anniversario della prima storica tripletta di Andriy Shevchenko con la maglia del Milan. In un rocambolesco Lazio-Milan, terminato poi 4-4, l'attaccante ucraino fu un autentico protagonista con 3 gol di pregevole fattura che mostrarono a tutta Italia sia la classe che la spietatezza del centravanti ucraino.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">21 years ago, <a href="https://twitter.com/jksheva7?ref_src=twsrc%5Etfw">@jksheva7</a> decided to take the ball home for the first time in Rossonero ️ <br><br>21 anni fa, Sheva decise di portarsi il pallone a casa grazie alla sua prima tripletta rossonera! ️ <br><br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move. <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/njqAVUueFY">pic.twitter.com/njqAVUueFY</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1312301362517024768?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>