On this day - 04/10/03: Bruges-Milan 0-1, Kakà decida la partita con una splendida volèe

Esattamente 17 anni fa il Milan di Carlo Ancelotti vinceva ai gironi di Champions League contro il Bruges. Questa partita, in particolare, è da ricordare per la volèe di Kakà: il fantasista brasiliano mise a segno un gol di pregevole fattura che eclissarono ancora di più la sua forza e il suo talento.

#OnThisDay in 2003@KAKA with a perfect finish for a 10-man #UCL win



Notti di Champions: volée al bacio di Ricky e vittoria in 10 uomini #SempreMilan pic.twitter.com/4RfAJMhWGT