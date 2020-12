ON this day - 14/12/1999, Milan-Atalanta 3-0: l'ultima partita di Weah in rossonero

Il 14 dicembre, nella storia rossonera, ricorda l'ultimo match di uno tra gli ex giocatori più amati. Negli ottavi di finale di Coppa Italia della stagione 1999/00 tra Milan e Atalanta, vinta dai rossoneri per 3-0, si è registrata l'ultima partita con il Milan di George Weah. In rossonero Weah mise a segno 58 gol in 147 partite.

#OnThisDay in 1999



21 years ago, King @GeorgeWeahOff took the stage for the Rossoneri one last time 😢



Il Re Leone salutava San Siro dopo un 3-0 di Coppa Italia sull'Atalanta 😢



