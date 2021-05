On this day - 16/05/1973: il Milan conquista la Coppa delle Coppe sul Leeds

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 48 anni fa, si registrava uno storico successo del Milan sul Leeds che valse la Coppa delle Coppe. Nella finale contro gli inglesi, in particolare, fu decisiva la rete di Chiarugi che portò la seconda Coppa delle Coppe nella storia rossonera. Questo il post social.

#OnThisDay in 1973

We lifted the Cup Winners Cup up high for the second time thanks to Chiarugi’s wall-breaking free-kick 🤩



Pronti, via e... gol di Chiarugi: l'1-0 al Leeds vale la seconda Coppa delle Coppe #SempreMilan pic.twitter.com/4ynanVEh6P