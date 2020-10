On this day - 18/10/1989 Milan-Real Madrid 2-0: Van Basten e Rijkaard schiantano i blancos

Esattamente 31 anni fa, il Milan di Arrigo Sacchi otteneva un'importantissima vittoria sul prato di San Siro. Nella gara con il Real Madrid, valida per il match d'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, i rossoneri vinsero grazie ai gol nel primo tempo di Rijkaard e Van Basten. I canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di questo grande match.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ro" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a>, in 1989: Rijkaard ↔️ van Basten ️ <br>The Dutch duo put on a stellar European show against Real Madrid <br>A San Siro, grazie al duo olandese, è un Milan... Real <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/QYH1mCKtOF">pic.twitter.com/QYH1mCKtOF</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1317722079081398272?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2020</a></blockquote>