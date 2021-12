On this day: 22 anni fa l'ultima presenza di Weah con il Milan

Con un video sui propri canali social, il Milan ha ricordato l'ultima presenza in maglia rossonera di George Weah, sontuoso attaccante che, alla fine degli anni '90, ha strabiliato il mondo con qualità eccezionali. Fu un Milan-Atalanta 3-0 del 14 dicembre 1999, valevole per la Coppa Italia.

#OnThisDay in 1999



Our tireless powerhouse dazzled us for the last time



L’ultima in rossonero del Re Leone #SempreMilan

