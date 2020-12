On this day - 30/12/1990, Milan-Juventus 2-0: Ancelotti e Gullit regalano la vittoria al Milan

Esattamente 30 anni fa, il 30 dicembre 1990 i rossoneri furono protagonisti di una grandissima vittoria sulla Juventus. In un San Siro gremito e raggelato dal duro clima milanese, Ancelotti e Gullit riscaldarono le anime rossonere e portarono il Milan di Sacchi a un grandissimo successo. Il gol di Ancelotti, in particolare, è ricordato per la bellezza del gesto: un tiro al volo da fuori area che si andò a infilare nel sette.

30 years ago, the perfect end-of-year Rossoneri gift courtesy of Ancelotti-@GullitR



30 anni fa, il perfetto regalo di fine anno firmato Ancelotti-Gullit



