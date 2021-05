OTD - Milan-Roma 2-2, gli highlights della vittoria in Coppa Italia dei rossoneri

Esattamente 18 anni fa, il Milan di Ancelotti pareggiando 2-2 a San Siro contro la Roma, vinse la Coppa Italia di quella stagione. Grazie all’1-4 dell’andata in quella finale di ritorno, i rossoneri scesero in campo con serenità e andarono a segno con Rivaldo e Inzaghi. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> 🆚 Roma<br>Just three days after Manchester, we lifted our fifth Coppa Italia to the sky <br><br>Tre giorni dopo Manchester arriva la quinta Coppa Italia rossonera <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/EeT2bZWMsl">pic.twitter.com/EeT2bZWMsl</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1399274451808698369?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>