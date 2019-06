Plizzari: "Perdere così fa male, ma sono fiero di noi. Ora prendiamoci il bronzo spartani"

Il giorno la sconfitta nella semifinale del Mondiale Under 20 contro l'Ucraina, Alessandro Pizzari, portiere dell'Italia e del Milan, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Il giorno dopo lo si soffre di più, esser stati eliminati nella semifinale mondiale in questa maniera è come una pugnalata alle spalle, fa male perché ci credevamo fino in fondo... Ho avuto la fortuna di stare insieme a una famiglia come questa di 'Spartani' che non hanno mai mollato... e per questo motivo mi vieni da dire GRAZIE A TUTTI...! Fiero di essere italiano prima di tutto, manca un ultimo step per il nostro orgoglio spartani, il bronzo, andiamo Italia a testa alta sempre, fiero di noi!".