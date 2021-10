Ragno: "Che emozione vincere il premio Apport per la scorsa stagione"

Gigi Ragno, preparatore dei portieri del Milan per quel che riguarda il settore giovanile, in data odierna ha ricevuto il premio Apport per la scorsa stagione. Ragno lo ha comunicato direttamente tramite i suoi canali social, scrivendo: “Oggi ho ricevuto il premio Apport per la stagione 2020/2021 ho vissuto un momento molto profondo e emozionante per tutto quello che è stato il mio percorso in questo club. Per questo desidero ringraziare Apport e tutti i colleghi che con la loro votazione hanno dato ancor più risalto al nostro lavoro in quanto addetti ai lavori e competenti del nostro ruolo. Voglio ringraziare il Milan e Mister Pioli che mi hanno dato questa grande opportunità così come vorrei condividere il premio con Nelson Dida e Emiliano Betti che mi accompagnano ogni giorno nel lavoro dentro e fuori dal campo stimolando ogni tipo di miglioramento da offrire al nostro gruppo di portieri.

Un ringraziamento particolare a Gigio Donnarumma perché è anche grazie al suo spessore tecnico se sono potuto arrivare ad ambire ad un premio così importante, grazie Gigio ma grazie anche ai tanti portieri che ho allenato e conosciuto in questi 22 anni di carriera, vissuti tra il settore giovanile e la prima squadra, che mi hanno sempre dato la spinta necessaria per credere nel lavoro e nella possibilità di migliorare ogni singolo giorno.

18 ottobre 2021 Milanello: emozioni grandi che voglio condividere con le 3 donne della mia vita: un premio importante dedicato a Voi: Lisa, Maddalena, Isa e a colui il quale dal cielo mi ha sempre guidato verso quello che è stato e che sarà il mio destino, ciao papà!!”.