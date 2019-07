Pepe Reina, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una foto scattata durante il raduno, sottolineando la voglia di ricominciare ad allenarsi: "Ritorno al lavoro".

🇮🇹 Ritorno al lavoro ️



ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ First day at the office ️



🇪🇸 Vuelta al trabajo ️#Preseason #ForzaMilan pic.twitter.com/mYYmKEfYYm