Sabatino: "Ci abbiamo creduto, abbiamo dato tutto per questa maglia. Ripartiremo da questo"

Daniela Sabatino, intervenuta su Instagram, ha espresso le sue emozioni dopo la grande cavalcata del Mondiale femminile: "Ci abbiamo creduto, abbiamo sognato, abbiamo sofferto, abbiamo riso, abbiamo pianto.. abbiamo dato e donato tutto ciò che era in nostro possesso per questa maglia ma non è bastato. Purtroppo non siamo riuscite a raggiungere un traguardo storico ma sentire l’affetto, il calore di tutta Italia è già una nostra vittoria!Siamo riuscite ad entrare nelle vostre case, siamo riuscite a farvi innamorare di noi e ripartiremo proprio da questo. GRAZIE A TUTTI per questa bellissima ed indimenticabile esperienza e sempre FORZA ITALIA".