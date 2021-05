Saelemaekers: "Non la serata che ci aspettavamo ma possiamo ancora farcela"

"Non è stata affatto la serata che ci aspettavamo. Ma ora tutti insieme come non mai verso l'ultima finale! Possiamo farcela!". È il messaggio di Alexis Saelemaekers per i tifosi dopo il delundente 0-0 maturato questa sera contro il Cagliari. Il Milan ha fallito a San Siro il primo match point per la qualificazione in Champions, i rossoneri si giocheranno tutto a Bergamo domenica prossima contro l'Atalanta.