Saronni su Dalot: "Si è dimostrato affidabile. In una rosa ampia non mi dispiacerebbe"

Intervenuto sul suo profilo Twitter Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24, ha parlato del contributo di Dalot nella stagione rossonera. Queste le sue parole: "Non so se è un messaggio di addio, ma devo dire che nella parte più difficile della stagione, questo ragazzo si è dimostrato affidabile e pronto a metterci la gamba. È tutto meno che un fenomeno, ma in una rosa ampia non mi dispiacerebbe affatto."

Non so se è un messaggio di addio, ma devo dire che nella parte più difficile della stagione, questo ragazzo si è dimostrato affidabile e pronto a metterci la gamba. È tutto meno che un fenomeno, ma in una rosa ampia non mi dispiacerebbe affatto. #Milan #Dalot https://t.co/tYV7bL1tah — Andrea Saronni (@Andysaro) May 24, 2021