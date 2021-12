Sinner: "È stato un onore conoscere la squadra che tifo. Sempre forza Milan"

Jannik Sinner, noto tifoso milanista e tra i più forti tennisti al mondo, ha fatto visita oggi a Milanello. Il club rossonero lo ha intercettato per alcune dichiarazioni direttamente dal centro sportivo di Carnago: "È stato un onore per me, innanzitutto, perché conoscere la squadra che tifi da sempre e vedere come si allena è veramente un'emozione fantastica. Sempre forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra".

