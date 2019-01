Supercoppa, sui social si scatena la protesta dei tifosi per l'arbitraggio di Banti: ecco l'hashtag #JuveOut

Dopo la gara di Supercoppa tra Juventus e Milan, è partita sui social la protesta di alcuni tifosi che hanno lanciato l'hashtag #JuveOut per contestare i favori arbitrali che la squadra bianconera ha usufruito a Jeddah. In appena due giorni, sono oltre 20 mila i messaggi apparsi su Twitter con l'hashtag #JuveOut, ma il numero sembra destinato a crescere ancora di più. Utilizzando l'hashtag #JuveOut, l'obiettivo dei creatori è quello di augurarsi in maniera polemica l'estromissione della Juventus dalle competizioni italiane perché simbolo di un calcio poco pulito, favorito dagli arbitri e dal sistema.