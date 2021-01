Theo dopo la positività: "Pronto a tornare presto. Grazie per i vostri messaggi d'amore"

Intervenuto sui propri canali social, Theo Hernandez ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri dopo la positività al Covid-19. Queste le sue parole: "Cari amici. Volevo dirvi che purtroppo non potrò essere a disposizione della squadra. Sono risultato positivo al Covid-19 e, sebbene mi senta bene e potrò a continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Vi voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro che stanno attraversando una situazione simile una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti e grazie per tutti i messaggi d'amore"

Tornero’ presto! Grazie a tutti per i vostri messaggi ️ Pronto de vuelta Gracias a todos por vuestros mensajes 😉 Thanks to all for your messages and support #TH1️⃣9️⃣ #SempreMilan pic.twitter.com/0q3RZRTawX