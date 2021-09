Theo soddisfatto del suo overall su FIFA 22: "Nuova valutazione, più 4"

Manca meno di un mese all'uscita di FIFA 22 per console di nuova e vecchia generazione e PC, ed è quindi il periodo in cui EA SPORTS inizia ad anticipare quelli che saranno gli overall dei migliori giocatori presenti nel gioco e nella modalità Fifa Ultimate Team. Per il Milan, con la squadra rossonera Premium Partner del publisher canadese, il testimonial scelto è Theo Hernandez. Il forte terzino francese su Twitter si è detto soddisfatto della nuova valutazione e della velocità della sua carta su FUT 22: "Nuova valutazione, più 4. Occhio alla velocità".