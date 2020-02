Theo sul ruolo preferito: "Per aiutare la mia squadra giocherei ovunque"

Durante il Q&A su Twitter non poteva mancare la domanda su quale sia il suo ruolo preferito. Theo Hernandez ha risposto così: "Mi trovo a mio agio nel ruolo in cui gioco ora, ho la possibilità di andare in avanti. Giocherei in qualsiasi posizione per aiutare la mia squadra".

Hola Roke! Me encuentro cómodo en el lugar en el que juego, tengo capacidad de llegar arriba rompiendo líneas. Jugaría en cualquier demarcación para ayudar a mi equipo #TúDecides — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 11, 2020