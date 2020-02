Theo sulla maglia del Milan: "Richiede serietà e determinazione, sempre!"

A furia di gol e grandi prestazioni Theo Hernandez è diventato uno dei beniamini della tifoseria rossonera. Il terzino francese ha mostrato fin da subito grande rispetto per i colori che indossa, come ribadisce rispondendo su Twitter ad un tifoso: "Questa maglia richiede grande serietà e determinazione, SEMPRE!".

Ciao Elena! This shirt requires the greatest seriousness and determination SEMPRE ️ #TúDecides pic.twitter.com/o8QlgyBRx1