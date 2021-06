Tomori, la gioia di essere rossonero: "Sono stato accolto a braccia aperte. Qui per restare"

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Fikayo Tomori ha espresso la sua gioia e il suo entusiasmo per la permanenza al Milan dopo l'ufficialità del riscatto dal Chelsea. Queste le sue parole: "Sono rossonero! Sin dal primo giorno in cui sono arrivato a Milano, sono stato accolto a braccia aperte e ora sono qui per restare. Sono pronto per questa nuova sfida con questo grande club. Non vedo l'ora di vedervi tutti presto a San Siro. Forza Milan"