Tomori: "Vittoria per 2-0 e porta inviolata. Ora pensiamo alla Champions League"

Fikayo Tomori dopo la vittoria sulla Lazio ha pubblicato una foto per festeggiare i 3 punti conquistati. Il difensore centrale inglese, con l’aiuto di alcune emoticon, ha espresso il seguente concetto: “Vittoria per 2-0 con la porta inviolata. Ora la testa è alla Champions League”. Sì perché non c’è un attimo per staccare, i rossoneri mercoledì sera scenderanno di nuovo in campo contro il Liverpool per il grande ritorno nell’Europa che conta.