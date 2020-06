Transfermarkt - Gli attaccanti italiani più costosi di sempre: primo Vieri, presenti Inzaghi e Gilardino

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha pubblicato una speciale top 10 riguardante gli attaccanti italiani più costosi di sempre. In questo speciale elenco, in particolare, figurano due acquisti del Milan. Al terzo posto, infatti, si piazza l'innesto di Inzaghi dalla Juventus per 36.2 milioni di euro mentre al nono posto presente l'acquisto di Gilardino dal Parma per 25 milioni. Al primo posto, invece, l'acquisto di Vieri passato dall'Inter alla Lazio per 46.7 milioni di euro.

Un "cammello " davanti al gruppo degli attaccanti italiani più cari di sempre. Nessuno, ad oggi, ha eguagliato la cifra spesa dall'Inter per #Vieri. All'orizzonte c'è un bomber azzurro che ha le carte in regola per superarlo ? #TMdatabase #transfermarkt pic.twitter.com/4slbf8XbYj — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 14, 2020