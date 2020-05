Transfermarkt - I calciatori over 36 più costosi: Ibrahimovic terzo

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori over 36 più valutati al mondo, in questa speciale top 10 figura al terzo posto la leggenda Ibrahimovic con una valutazione di 2.8 milioni di euro. Lo svedese è preceduto da Ribery e Iniesta entrambi valutati 3.2 milioni di euro. Questa il post con la classifica.