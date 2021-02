Transfermarkt - La top 10 dei terzini sinistri più costosi nel mondo: Theo al terzo posto

Come di consueto in questo periodo il noto portale calcistico Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti sul valore di mercato dei giocatori europei. In particolare è stata stilata una classifica dei terzini sinistri che valgono di più. In questa top 10, in particolare, dietro a Alphonso Davies e Andy Robertson è presente il rossonero Theo Hernandez con un valore di 50 milioni di euro.