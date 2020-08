Transfermarkt - La top 11 dei contratti in scadenza nel 2022: presente Romagnoli

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori in scadenza di contratto, ha stilato una top 11 dei migliori calciatori in scadenza nel 2022. In porta è presente Strakosha della Lazio. Difesa a tre con Kumbulla, Romagnoli e Milenkovic recentememnte in trattativa con il Milan. Nel centrocampo a quattri oltre a Pellegrini, Brozovic, Luis Alberto anche Dybala. In attacco, invece, un trio di talenti: Chiesa, Insigne e la stella Ronaldo.