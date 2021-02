Transfermarkt - La top 11 dei giocatori di A in scadenza nel 2021: presenti tre rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Analizzando il gruppo dei calciatori in scadenza di contratto, ha stilato una top 11 dei migliori calciatori in scadenza nel 2021 in Serie A. In porta è presente Donnarumma del Milan, in trattativa per il rinnovo con i rossoneri. Difesa a quattro con D'Ambrosio; Nokolou; Maksimovic e Hisay. Nel centrocampo a tre oltre a Verre e Parolo Calhanoglu sempre in trattativa con il Milan. In attacco, invece, un trio di talenti: Ibrahimovic, Ribery e Mhkitaryan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Concluso il calciomercato invernale si tornare a parlare di rinnovi 🧾: ecco la top11 di chi è in scadenza fra 5 mesi! Chi rimane e chi andrà via ? <a href="https://t.co/vv0NRBs4Ru">pic.twitter.com/vv0NRBs4Ru</a></p>— Transfermarkt.it (@TMit_news) <a href="https://twitter.com/TMit_news/status/1356918855902187520?ref_src=twsrc%5Etfw">February 3, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>