Verso Milan-Panathinaikos, Theo: "Pronto per l'ultima sfida di precampionato"

Domani alle 20.30, il Milan sarà impegnato allo stadio Nereo Rocco di Trieste contro il Panathinaikos per l'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato. Su Twitter, Theo Hernandez ha pubblicato una sua foto in allenamento a Milanello e questo messaggio in vista del match contro i greci: "Pronto per l'ultima sfida di precampionato".