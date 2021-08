VIDEO - "L'aquila ha preso il volo". Le migliori parate di Mike Maignan in Real Madrid-Milan

In questo pre campionato parecchi occhi erano puntati su Mike Maignan, nuovo portiere del Milan. Il francese, che dovrà raccogliere la pesante eredità di Gigio Donnarumma, sembra non patire particolarmente la pressione: lo ha dimostrato ieri pomeriggio, neutralizzando facilmente il calcio di rigore calciato da Bale nel primo tempo di Real Madrid-Milan. Rivedi l'intervento di Maignan nel video pubblicato su Twitter dall'account del club.

