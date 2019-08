VIDEO MN - Ag. Laxalt commenta la trattativa tra Milan e Torino

Come testimonia il nostro inviato, l'agente di Diego Laxalt Ariel Krasouski, a Casa Milan per parlare di Laxalt, ha dichiarato: "Siamo venuti a parlare con il direttore per vedere come sta la situazione. Credo che verrà definito tutto tra oggi e venerdì. Quindi è vicino al Torino? Non so se vicino, stiamo trattando e cercando di arrivare a un accordo". In basso il video.