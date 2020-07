Whoscored - La top 11 della Serie A del mese di giugno: presente Theo

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato la top 11 della Serie A nel mese di giugno. Nella formazione del mese, in particolare, presente il terzino Theo Hernandez protagonista di due grandi prestazioni contro Lecce e Roma Questa la formazione completa:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hernandez <br>Dybala 🤩<br><br>See who joins the duo in our Serie A team of the month for June </p>— WhoScored.com (@WhoScored) <a href="https://twitter.com/WhoScored/status/1278323639520301056?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>