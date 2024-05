San Siro, è giusto che Pioli riceva il giusto commiato!

vedi letture

Milan-Salernitana sarà l’ultima partita di mister Stefano Pioli sulla panchina rossonera, la chiusura di un’avventura durata quattro e mezzi. Un’avventura pregna di eventi, colpi di scena, delusioni e gioie.

Il clima attuale è però in antitesi con quello che si è visto con continuità in questi anni, con il tifo organizzato che è ormai in protesta da tre partite consecutive con questo sciopero del tifo preventivo.

Gli ultimi due anni di Pioli sono stati evidentemente in chiaroscuro, da qui la scelta di separarsi a fine stagione, ma il mister merita un degno saluto da parte di tutto San Siro: va ringraziato per aver ridato dignità sportiva al Milan dopo anni di “banter era” e anonimato al limite dell’imbarazzante, riportando nella parte rossonera di Milano uno scudetto che mancava da undici anni. Per tanti è il più bello di sempre.

Siamo sicuri quindi che al triplice fischio dell’ultima giornata verranno messi da parte i recenti dissapori e verrà tributato a Pioli il degno saluto e ringraziamento che si è guadagnato in questi anni.