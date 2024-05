Nuovo mister, il countdown è sempre più vicino alla fine

vedi letture

Manca l'ultima partita ufficiale della stagione e in casa rossonera si avvicina sempre di più il momento in cui dovrà essere annunciato il nuovo allenatore. Il destino di Stefano Pioli è già segnato da diverse settimane, durante le quali il club di via Aldo Rossi ha iniziato un vero e proprio casting per trovare il suo sostituto. I profili valutati sono diversi e si tratta in particolare di tecnici stranieri: sfumato Lopetegui, ora i nomi che vengono accostati con maggiore insistenza alla panchina del Diavolo sono quelli di Paulo Fonseca e Mark van Bommel.

Non è un mistero che il preferito dei tifosi è da sempre Antonio Conte, ma da via Aldo Rossi non arrivano segnali di apertura sulla sua candidatura. L'ex ct azzurro non sembra rientrare nei piani del Milan non per questioni economiche, ma perchè non viene visto come l'allenatore giusto per il progetto tecnico di RedBird. Attenzione invece al possibile ritorno di fiamma per Roberto De Zerbi che ha risolto il suo contratto con il Brighton e quindi non c'è più la clausola da 15 milioni da pagare.